Afines a Creemos cuestionan detención de Camacho y la califican como "secuestro"

Asambleístas departamentales, diputados y senadores de Creemos manifestaron su repudio a lo que denominan “secuestro” del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, la tarde de este miércoles. El gobernador fue aprehendido cuando se acercaba a su domicilio particular, según el ministro de Gobierno.

“No había orden de aprehensión, no había notificación, quebraron sus vidrios abusivamente; lo han secuestrado, se lo han llevado detenido; no nos dan información en qué vuelos se ha ido”, manifestó a la prensa el senador Erick Morón.