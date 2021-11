Afines al MAS vuelven a enfrentarse con bloqueadores en el Plan Tres Mil

Escucha esta nota aquí

Por: Juan Carlos Fortún/Ariel Melgar

Un grupo de personas afines al Movimiento al Socialismos (MAS) recorrieron las calles del Plan Tres Mil esta tarde, despejando las calles para permitir la transitabilidad de los vehículos. En ese ínterin se enfrentaron contra los bloqueadores que estaban en El Mechero, por lo que los efectivos policiales tuvieron que intervenir para evitar que el conflicto se agrave.

Los seguidores del MAS partieron de la zona de Los Pocitos hacia la rotonda del Plan. Estaban armados con palos, lanzaban petardos y algunos tenían el rostro cubierto con poleras. En su trayecto retiraron los escombros, llantas y pitas que estaban en las calles.

En el Mechero, un grupo de bloqueadores se atrincheraron y se enfrentaron contra los masistas. Se tiraron piedras, palos y petardos de ambos bandos, lo que provocó temor en los vecinos de la zona, que se refugiaron en sus casas y otros llamaron a la Policía.

El comandante de la Estación Policial Integral (EPI) 3, Erick Olguín, llegó al punto de tensión acompañado de un fuerte contingente de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) para restablecer el orden y evitar que el conflicto se agrave.





“Hay gente irracional que no quiere escuchar, nosotros somos neutrales, la posición de la Policía es evitar enfrentamientos y no estamos escoltando a nadie. No estamos ni con los de la izquierda, ni con los que están a mi derecha, estamos en medio evitando conflictos”, explicó el jefe policial sobre la estrategia policial de instalarse en medio de los dos grupos enfrentados.

Olguín dijo que continuarán realizando patrullajes por la zona del Plan Tres Mil para evitar otros conflictos, como los que se han venido registrando durante estos cinco días de paro nacional en contra de la Ley 1386 de Legitimación de Ganancias Ilícitas.

El Plan, junto a Los Lotes y la doble vía a la Guardia son las zonas donde los conflictos entre grupos afines al MAS y bloqueadores se han vuelto reincidentes, por lo que la Policía mantiene a sus unidades especiales desplegadas en estos puntos.

