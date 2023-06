Agresión a Muriel: Policía identifica a cinco prófugos, pero la Fiscalía emite orden de captura contra dos

“Las tenemos plenamente identificados, no solo son ellas, tenemos también a instigadores y otras personas que iniciaron toda la agresión . Como Policía Boliviana hemos remitido los informes al Ministerio Público que refieren la identidad de estas personas e inclusive el domicilio de algunas de ellas”, precisó la autoridad policial.

Holguín dijo que se solicitó a la Fiscalía que emita órdenes de aprehensión contra todos los implicados y los respectivos allanamientos, con la finalidad de capturar no solo a las principales agresoras, sino también a los incitadores.

El esposo de Muriel, José Carlos Cantero, pidió a la Policía celeridad en las investigaciones que se desarrollan por la agresión, pues señala que, pese a que hay 13 personas detenidas en la cárcel , aún no se ha dado con las principales agresoras.

“Las principales agresoras no están detenidas, pido celeridad a la Policía y al ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo), que los policías investigadores se muevan y que no dejen pasar este hecho, porque si hoy fue mi esposa, mañana será otra persona. No puede que ser que siempre agredan a los asambleístas del MAS en la Gobernación”, agregó.