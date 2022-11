Agresión a periodista: amplían denuncia contra ministro de Gobierno, viceministro de Seguridad Ciudadana y dos comandantes policiales

Mario Rocabado, en su testimonio, asegura que después se levantó y trató de correr. “Doy cinco pasos y me dan un piedrazo en la cabeza que me tumba y ahí quedo en poder de unas cincuenta personas, todos me golpeaban en el piso y me agarran del cuello y me sacan todas mis pertenencias, dos teléfonos, mi billetera con mis documentos, tarjetas y dos mil bolivianos de dinero. Uno que estaba de polera me dice 'vos sos periodista que habla para el gobierno' y me jala mi cadena de plata de 110 gramos y mi reloj, quitándome también una esclava de plata que tenía en mi billetera”.

El relato de Rocabado señala que luego apareció su colega Franklin Cisternas, haciendo su transmisión en vivo para un programa digital. “Se apersonan a mí y se dan cuenta de que era de la prensa, de Unitel y al verse descubiertos tratan de quitarle su cámara y lo empujan, para que no grabe y tratan de ocultarme de la filmación, con un escudo para que no se registren las evidencias del atentado que fui víctima. Todo esto fue a vista y paciencia de la Policía, que contemplaba la masacre a la que estaba siendo sometida mi persona en La Guardia, por hordas masistas”, dijo el periodista.

En su declaración, también Rocabado afirmó que sus agresores, al verse descubiertos y filmados en la transmisión directa, detuvieron su ataque. “Uno de ellos, que fue el más agresivo, me alzó del cuello y ordenó que ya no me peguen porque yo ya estaba inconsciente. Entonces me levantan y me llevan hacia los policías que estaban a 10 metros aproximadamente. Pero los policías dijeron que tenían órdenes superiores de no meterse, es más, ellos se negaron a socorrerme, ya que, entre los agresores, según testigos, habían policías vestidos de civil”, agregó.

La defensa legal del afectado considera que se debe convocar a declarar a las personas denunciadas, porque tienen responsabilidad en la seguridad de dar protección a los ciudadanos. Gracias a Dios el periodista salvó su vida, afirmaron.

Mario Rocabado, según las pericias forenses, tiene 35 días de impedimento y recibe atención médica en un centro de salud. La Asociación de Periodistas de Santa Cruz y organizaciones de la prensa de todo el país levantaron su voz en defensa de los derechos de los obreros de la comunicación y claman se haga justicia y pare la violencia.

La Fiscalía analiza si admite, observa, o rechaza la ampliación de la denuncia.