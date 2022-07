Agresión en un taxi: imputan a Daniel Nouri Dorado por lesiones graves y robo agravado a una mujer

Escucha esta nota aquí

La Fiscalía imputó a Daniel Vahid Nouri Dorado por lesiones graves y leves, y robo agravado en grado de coautoría, en el caso de la agresión a una joven con la que compartieron taxi, a la salida de un concierto, el pasado 18 de junio. Asimismo, la Fiscalía advierte que existen riesgos procesales de fuga y obstaculización por lo cual pide su detención preventiva por 180 días.

Nouri fue aprehendido por la oficina de Migración en Yacuiba, en las primeras horas de este sábado 2 de julio, cuando pretendía cruzar el puesto fronterizo con destino a Argentina. Sin embargo, existía una alerta migratoria en su contra, desde el 22 de junio. Se espera que el Ministerio Público fije fecha y hora para su audiencia cautelar.

El primer aprehendido de este caso es Matthew Merlin Middagh, que se presentó voluntariamente el pasado 29 de junio y fue detenido preventivamente el 1 de julio. Sin embargo, su hermana Kathryn aún no ha sido encontrada ni la cuarta persona que formaba parte del grupo, identificada por Nouri como Kamila.

Según las declaraciones de este último, todo el problema habría iniciado en el interior del vehículo y acusó a la víctima de insultarlos. En su versión, la víctima habría jalado los cabellos de Kathryn y que, para evitar más problemas, el taxista les habría pedido bajarse. Refiere después que, ya fuera del vehículo y al ver que entre la víctima y su amiga siguen jalándose los cabellos, él se lleva a Kathryn. Niega haber agredido a la víctima y al ser consultado sobre quién lo hizo, su respuesta fue: “La persona que agredió físicamente a la víctima fue Matthew Merlin”.

La fiscal Delmy Guzmán, asignada al caso, indicó que la versión de la víctima condice con aquello que se ve en los videos que se hicieron virales en redes sociales.

La fiscal también indicó que la versión de la víctima es corroborada por los resultados de los análisis médicos forenses que indican que sufrió múltiples fracturas que equivalen a 35 días de impedimento.

La víctima refirió que los cuatro pasajeros, que tomaron el taxi después de que ella se encontraba en el interior del vehículo, ya venían discutiendo entre ellos y con ella por lo que pidió al conductor que hiciera que se bajaran.

Ello, según la víctima causó la molestia de los jóvenes que la agredieron verbalmente y empujaron el asiento en el que iba sentada. En ese momento el taxista detuvo el motorizado y los jóvenes se bajaron, pero al hacerlo “me tironean fuertemente el cabello y me golpean brutalmente por la ventana de la puerta del taxi. Luego, bajo a pedir auxilio. En ese momento uno de ellos me da una patada en mi cuerpo y me tira una piedra”.

Además, la mujer indicó que le robaron su cartera, que contenía dinero y joyas.

El taxista, que había declarado testigo, señaló que el último en bajar el vehículo es quien jaló los cabellos a la víctima y después una de las jóvenes la agrede también. Luego refiere las patadas que da el otro varón.

Según el conductor, no prestó auxilio a la primera pasajera porque vio que uno de los jóvenes llevaba un arma por lo que tuvo miedo.

