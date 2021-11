Agroproductores del norte anuncian que intensificarán protestas el lunes si no no hay abrogación de la Ley 1386

Escucha esta nota aquí

Productores del norte de Santa Cruz llevaron a cabo un ‘tractorazo’ este sábado con decenas de tractores que se desplazaron desde la localidad de San Pedro hasta Montero pidiendo la abrogación de la Ley 1386 que impulsa el Gobierno y es el centro de las protestas en todo el país.



En el acto de cierre del evento, que se realizó en la circunvalación de Montero, los representantes del sector agroproductor anunciaron que si hasta mañana (domingo) no hay un avance en las negociaciones para abrogar la polémica ley intensificarán la protesta, “ Si no hay algún avance, el lunes amanecemos con más tractores bloqueando la ruta del norte, porque los que hemos traído hoy son solo el 20% de los que podemos movilizar”, dijo Epifanio Zurita, presidente de la filial norte de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo)

“Como sector agropecuario, desde Minero hasta San Pedro, los cañeros, arroceros y nosotros los soyeros estamos en la misma lucha y hemos decidido que si hasta el lunes no hay novedades reforzaremos los puntos de bloqueo de Minero, Saavedra y Montero, entre otras medidas”, dijo el dirigente del sector Fidel Méndez.

Por su parte, Eliazer Arellano, presidente del Grupo Norte Asociación de Productores Soyeros, en declaraciones al diario Zona Norte dijo que “Si no se va anula esta ley, todos los tractores los vamos a dejar en el Puente de la Amistad y eso es lo que no queremos. No queremos la pelea entre hermanos. Si no se anula esta ley vamos a seguir en las calles. Estamos firmes y dejaremos el trabajo de cosechar todo”, indicó el dirigente.

En el cierre del tractorazo, que se realizó pasado el mediodía, también participó el gobernador de Santa Cruz, José Luis Camacho, que en su intervención felicitó a los dirigentes del sector productivo que apoyaron la protesta “Este es el pueblo valiente y demostraron que nunca fue ni será masista”, dijo, y agregó que “la soberbia del Gobierno al no querer abrogar la Ley 1386 ha provocado que los sectores se sigan sumando”.

Por su parte, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, en su discurso recalcó que “el Gobierno dijo que eran los terratenientes los que querían salir a las calles, pero aquí están las bases de esos terratenientes, las bases del modelo productivo cruceño diciéndole al Gobierno que es el pueblo el que quiere que se anulen esas leyes... Nuevamente Montero demuestra la unidad del pueblo cruceño, demuestra que no es una lucha entre cambas y collas, que el pueblo está en contra de una política que quiere asfixiar el modelo productivo cruceño”, sentenció el dirigente cívico.

También hizo uso de la palabra el alcalde de Montero, Regys Medina, que afirmó que “los bolivianos queremos trabajar, pero también queremos que se deroguen las leyes impuestas por un Gobierno que no escucha a su gente y mientras no escuche nos va a tener en las calles”, concluyó el burgomaestre.