Aguilera: “Apenas me puse las chuteras; no traje las canilleras, y ya me están pateando”, y otras frases de la jornada

La tarde de este viernes el vicegobernador cruceño asumió como gobernador en suplencia, en cumplimiento de una sentencia constitucional, que determina que Mario Aguilera debe ejercer como primera autoridad del departamento, en tanto Luis Fernando Camacho permanezca detenido en Chonchocoro. Es la primera administración departamental que cuenta con la figura de un vicegobernador.

A continuación, un recuento de las frases más llamativas de las principales autoridades del departamento cruceño.





Mario Aguilera, gobernador en suplencia, durante su discurso.

Mario Aguilera Cirbián. Foto: Fuad Landívar





“Yo de traidor no tengo nada ni de títere, ni de cobarde ni de irresponsable; yo voy a cumplir con las funciones que el cargo me demanda”.

“Apenas me puse las chuteras; no traje las canilleras, y ya me están pateando”.

“No es fácil tragarse la acusación de muchas personas, no es sencillo; y dirán: ‘bueno, para qué te metés’, ¿no ve? Por eso he aguantado, como varoncito, calladito, viejo. Pero no seamos, pues, mentirosos”.

“Vamos a trabajar, con quien corresponda, en favor de esos 4 millones y algo más de bolivianos en Santa Cruz”.

“Yo mantuve mi posición, mientras no existía ninguna orden judicial que nos conmine (conminara) a otra cosa; nosotros nos mantuvimos trabajando en las atribuciones del vicegobernador”.

“El gobernador sigue siendo Luis Fernando Camacho Vaca. Su servidor, Mario Aguilera, elegido como vicegobernador, será gobernador en ejercicio entre tanto nuestro gobernador continúe detenido, como reza esta sentencia”.

“Hay que dejar claro, esto no es algo que yo haya buscado. Estoy cumpliendo una sentencia que ¡yo no interpuse!, dispuesta por un tribunal al que yo no elegí y revisada por un Tribunal Constitucional por el cual yo no voté, pero que no nos deja otra alternativa”.

“Hay una sentencia constitucional ante la cual solo tengo dos opciones: Cumplir o ser detenido. Alguna opción que algún amanecido por ahí sugirió es que yo renuncie. Quiero decir que no pienso considerar esa alternativa”.

“Yo voy a cumplir, no pienso ser recordado como el vicegobernador preso, o como el vicegobernador renunciado, que no cumplió sus funciones y entregó la Gobernación y la autonomía. No pienso seguir los consejos de quienes asesoraron a nuestro gobernador hasta su detención”.

“Señores: Mario Aguilera quiere democracia… y no acepta corrupción”.

“Lo que será innegociable es una necesaria auditoría, para seguridad de nuestro gobernador, Luis Fernando Camacho, y para reconducir las cosas que se deban reconducir y castigar los hechos irregulares que ameriten ser castigados a través de las normas vigentes”.

“Es necesario salir de la agenda de la confrontación… empezar a luchar de manera inteligente, sin los radicalismos que tanto daño nos hacen, pero con la firmeza de no renunciar a nuestra libertad y nuestra democracia”.

“Claridad y franqueza es lo que van a temer de mí siempre. Lo único que solicito es respeto. Lo demando porque lo merezco, en el mismo grado que yo lo transmito”.





Luis Fernando Camacho, gobernador titular, a través de redes sociales.

Luis Fernando Camacho / Captura de pantalla

​

“Cuando es el pueblo el que te elige llegas con gente, cuando es la dictadura masista llegas con la fuerza pública. Gracias Santa Cruz por elegirme”.

“Hoy día la justicia masista cumple su objetivo, impone a su Gobernador, a pesar de la resistencia legal y valiente del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic y los asambleístas de Creemos que defendieron hasta el último momento el voto de los cruceños”.

“El Gobierno departamental que nuestro pueblo eligió ha sido sustituido hoy de manera ilegal y antidemocrática”.

“La nueva autoridad será la responsable de dar continuidad a las políticas que nuestro pueblo respaldó o de adaptarse a las presiones y exigencias del masismo, que le facilitó su asunción al cargo”.

“Que no haya desesperanza, los cruceños tenemos una agenda histórica que cumplir, debemos seguir organizados porque quedan grandes tareas”.

“Desde esta cárcel donde estoy secuestrado mi mensaje sigue siendo de fe y firmeza”.

“Ni las presiones del masismo ni la traición podrán cambiar el compromiso que le hice a mi pueblo en los cabildos, estaré con ustedes defendiendo a nuestra Santa Cruz y a nuestra democracia hoy y siempre”.





Zvonko Matkovic, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, durante la asamblea de posesión de Aguilera, y en conferencia de prensa.

Zvonko Matkovic. Foto: Juan Carlos Torrejón

​

“Dando cumplimiento a la Combinatoria judicial y en el lamentable estado de sitio que hay en esta Gobernación, en este momento, rodeada de policías, procedemos a convocar al arquitecto Mario Aguilera Cirbián”.

“Con una pistola en la cabeza, y rodeado de policías. Festeja el MAS y sus socios. Los jueces sonríen felice$, se ganaros su prórroga. Solo así pudieron. Casi se les caen las manos de tanto aplaudir hoy en la asamblea. Linda bancada”.

“Me queda muy claro que hubo negociaciones realmente tétricas para llegar a esto; han negociado la cárcel del gobernador Luis Fernando Camacho, la toma de la Gobernación y estoy seguro (de) que negociaron mi detención”.

“El MAS ha decidido atropellar. El MAS ha decidido negociar que le quiten la gobernación a Luis Fernando (Camacho), a cambio que se autoprorroguen los magistrados. El MAS ha decidido que vocales se extralimiten y, de facto, reconozcan a un vicegobernador, y le quiten la investidura (de gobernador) a Luis Fernando Camacho, a partir de una resolución”.

"El vicegobernador va a asumir como gobernador en suplencia, como en las épocas de la dictadura: por orden del Gobierno, a través de la Policía y a través de la Fiscalía".

“El Gobierno central, a través de la Justicia y de la Policía, ha coaccionado y ha confirmado el golpe a la Gobernación”.

“Tenemos audios de secretarios de Johnny Fernández contratando y buscando contratar gente para el equipo de trabajo de Mario Aguilera”.

“Esta es una sentencia que nos están obligando a ejecutarla, violándonos nuestro derecho a poder apelar a las instancias judiciales, a punta de policías, a punta de fiscales”.









Sigue el canal de EL DEBER en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va94dZyIXnlxXagThf0G







Lea también Santa Cruz Autoridades reaccionan a la posesión de Mario Aguilera como gobernador en suplencia de Santa Cruz La tarde de este viernes, el vicegobernador asumió el cargo de Luis Fernando Camacho por disposición de una sentencia constitucional

​