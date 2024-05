Aguilera dice que Camacho está mal informado y cuestiona sus mensajes en redes porque está “secuestrado”

El gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, respondió a las recientes acusaciones del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, quien lo acusó de "entregar la autonomía al MAS", a través de su cuenta de X (antes Twitter), luego de que el Movimiento Al Socialismo obtuviera cuatro comisiones en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).



Aguilera lamentó las declaraciones de Camacho, afirmando que en el último mensaje parece estar "mal informado" sobre la situación. Además, señaló que el gobernador electo no es quien controla directamente el contenido publicado en sus redes sociales oficiales, debido a su situación de "secuestro" en Chonchocoro, donde no tiene acceso a un dispositivo móvil.



"Está mal informado, además, son tuits, que sabemos, que él no hace. Hay gente que le molestará que yo defienda al gobernador, pero hasta ahora no me he equivocado en lo que he dicho, hasta donde yo entiendo, el gobernador (Camacho) desde su secuestro no escribe tuits", declaró Aguilera ante la prensa.



El gobernador en ejercicio también señaló la posibilidad de que haya personas interesadas en generar conflictos entre él y Camacho, y resaltó que sus declaraciones previas no han sido erradas, haciendo referencia a presuntas falsificaciones de firmas y abuso de nombre y cargo.



Asimismo, Aguilera desafió a aquellos que utilicen el nombre del gobernador electo para difundir mensajes en redes sociales a que den la cara y asuman la responsabilidad de sus palabras.