Aguilera: “No voy a entregar la Gobernación de Santa Cruz al masismo, punto final"

“Pueden decir lo que quieran de mí. Yo nací aquí, crecí aquí, me formé aquí, trabajo aquí y me voy a quedar aquí, al lado de mi pueblo, cumpliendo mi compromiso, como lo he hecho siempre”, indicó

"Falso, ¿alguno de ustedes cree que Luis Fernando Camacho firmó esa carta o alguna de las otras cuatro cartas que han estado circulando con firmas diferentes? Una parece firmada con la derecha, otra con la izquierda y otra con la izquierda profunda. Entonces, no lo creo. Segundo, si alguien lo cree, es mentira", declaró Aguilera ante los medios.



El vicegobernador aseguró que no ha mantenido ninguna reunión con el ministro Del Castillo y desmintió cualquier relación cercana con él. "La única vez que lo saludé fue en la iza de la bandera, con Luis Fernando Camacho presente", afirmó Aguilera.



Eso sí, reconoció que, en 2021, sí conversó sobre este tema con el gobernador. "Él me encaró de eso y yo le digo que es mentira (...) ¿sabe que me dijo él?: 'Eso es lo que quería escuchar de usted aquí; yo sabía', así que lo demás es invento de algún escritor de guion", comentó.