Aguilera: “Yo no estoy pidiendo que se acate. Yo estoy acatando un fallo, que no pasó por mi voluntad”

“Yo no estoy pidiendo que se acate. Yo estoy acatando un fallo, que no pasó por mi voluntad. Esto se pudo haber arreglado en muchas otras maneras con mucho tiempo de antelación. Yo le voy a decir al Gobernador Luis Fernando: A usted lo están asesorando mal, no le están diciendo, la verdad completa”, indicó Mario Aguilera, el vicegobernador cruceño, este miércoles en conferencia de prensa, acerca del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la suplencia de Luis Fernando Camacho.