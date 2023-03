Aguirre a viceministra de Salud: “Gracias a Dios que no le picó (el alacrán), porque no había antídoto para curarse”

Santa Cruz

"No me voy a ir aunque me pongan 100 alacranes": Viceministra acusa a la Gobernación de poner un escorpión en su oficina

(VEA EL VIDEO) “No puede ser que quieran intimidarme, asustarme, no me voy ir de Santa Cruz ni aunque me pongan 100 alacranes", dijo la viceministra.