Aguirre sobre grupos armados: "Ante una denuncia, lo que corresponde es investigar y no negar la realidad, es lo que debe hacer la Policía"

Luego de que bomberos forestales y comunarios denunciaran que hay grupos armados que no les permiten ingresar a las zonas de incendios, la asambleísta Paola Aguirre desafió a las autoridades nacionales y Policías a acompañar a los bomberos para que constaten el peligro.

"Ante una denuncia, lo que corresponde es investigar y no negar la realidad, eso es lo que tiene que hacer la Policía. La denuncia lo han hecho los comunarios desde hace días atrás", dijo Aguirre, en respuesta a las declaraciones del viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, quien desmintió categóricamente sobre la presencia de grupos armados en el país que estarían obstaculizando el trabajo de los bomberos. El comandante de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, también se refirió al tema, aunque dijo que la denuncia debe ser investigada.

La asambleísta recordó que la presencia de grupos armados no solo aparece en esta época de incendios y chaqueos, sino desde hace años, tal es el caso de Las Londras, donde policías,, periodistas y trabajadores fueron secuestrados por avasalladores armados. "Recuerden el caso de Las Londras, han secuestrado hasta policías y nos quieren decir que todo está en calma y que nada es cierto", reclamó.

Según Aguirre, hay testimonios de pobladores de que en ciertas partes del departamento existen grupos irregulares armados que no permiten la acción oportuna de bomberos forestales, quienes solo buscan apagar el fuego que viene consumiendo miles de hectáreas en Santa Cruz.

"El fuego no cae del cielo, lo provocan personas inescrupulosas que no tienen el mínimo de conciencia. El que dice amar Santa Cruz, es consecuente, coherente con sus acciones, con el cuidado del medioambiente, los recursos naturales y no convierte este territorio en una mercancía de tráfico", expresó.