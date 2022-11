Al abastecimiento irregular de gasolina y diésel se suma la escasez de GLP en Santa Cruz; YPFB dice que aplica un plan de emergencia

En similar situación están en El Torno, donde aseguran que hace tres días no reciben carburantes. "No tenemos donde ir a quejarnos ni pedir que nos abastescan de combustible. Estamos cansados de esta situación, vamos a tener que bloquear a las cisternas para que no pasen", reclamó un vecino, mientras mostraba las colas interminables de vehículos de cuatro y dos ruedas.