Al menos un centenar de vehículos tuvo que ser remolcado debido a desperfectos ocasionados por la lluvia

Al menos un centenar de vehículos necesitaron ser remolcados debido a desperfectos ocasionados por el agua que entró en su interior y que provocó que quedaran parados. La intensa lluvia de esta mañana afectó vehículos no solo que se encontraban circulando en las calles de la ciudad, sino que estaban guardados en garajes de domicilios particulares y de condominios - en muchos casos, subterráneos-, de acuerdo con el relato de dos propietarios de empresas de grúas.

Salvatierra señaló que pese a que tiene una decena de grúas, no alcanzaron a cubrir la demanda de auxilio que se generó a consecuencia de la lluvia. Sus clientes no solo eran personas particulares, sino también empresas aseguradoras de vehículos, que no dieron abasto con sus propios equipos.