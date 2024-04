Albañil pierde extremidades después de sufrir descarga eléctrica; no recibe ayuda

Según su esposa, Santusa Flores Machaca, tuvieron que amputarle los dos brazos y la pierna izquierda, pero la derecha también está comprometida, y los médicos aún están evaluando si la amputan o no. Desde ese día Cornelio está internado en el Hospital San Juan de Dios.

"Él está consciente, se ve bien de ánimos, pero uno no sabe lo que siente en el fondo", dijo la esposa, y lamentó que los involucrados no los colaboren en este trance.

"Los dueños de la casa no nos ayudaron en nada porque Cornelio estaba trabajando a través de un contratista; cuando hablé con el propietario de la vivienda, me dijo que él no contrató a mi esposo", contó la mujer.