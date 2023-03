Alberti, el capitán investigado por robo agravado, llega a la capital cruceña con fuerte custodia policial

La mañana de este miércoles, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó al policía ante los medios de prensa, pese a que se resistía a ser mostrado ante los medios. Tras un forcejo, finalmente fue puesto en la sala de prensa. A gritos, Alberti aseguraba que no era un delincuente y no era él quien aparecía en las imágenes de videos.

"No soy delincuente, no soy el de la foto", gritaba en plena presentación durante la conferencia de prensa en La Paz, mientras Del Castillo exigía que se dé celeridad a su caso y, si se comprueba su culpabilidad, se sancione conforme a ley, pues no solo existe una investigación penal, sino por la vía disciplinaria. No se descarta dar de baja a este policía, así como al capitán Salomón Salek, implicado en el mismo caso de robo agravado.