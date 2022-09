Alberti: "No se invierte en lo que cambia la mente a la gente. Este POA refleja gasto, no un norte"

Sobre las disconformidades de varios legisladores municipales, Alberti indicó que, en primer lugar, verificaron si se había cumplido o no la ley, la metodología, si se recogieron las necesidades de los distritos. "Hemos pedido información y no se ha cumplido la ley en el sentido del recojo de la información, y ese es un error de fondo ", aseveró.

En segundo lugar, reclamó que todas las obras públicas para las que se está asignando presupuesto no contaban con sus respaldos técnicos . Puso como ejemplo concreto cómo es que la Secretaría de Obras Públicas puede asignar presupuesto a la construcción de un canal, calle o avenida sin estudios de suelo, viales, "por lo menos con la ficha técnica. En 2023 se van a pavimentar más de 160 km de avenidas, por diferentes distritos, y ninguno cuenta con estudios de suelo y de viabilidad", apuntó.

Alberti lamentó el desequilibrio entre las obras y la inversión social . Dijo que está bien que se construyan obras porque hay muchas necesidades, sobre todo en los barrios más alejados, como Plan 3.000, distritos 14, 15, 8, 6, 7, con mayores necesidades en alumbrado público, módulos, pavimento, etc. Pero apuntó a que el Municipio, al no haber levantado correctamente las necesidades de cada barrio, tampoco tiene claro el criterio económico o social.

"Parece que han distribuido de acuerdo a quién es amigo del concejal en los distritos, prima el criterio político, además. El 100% está dirigido a obras, no a inversión social . No se trabaja en cambiar la realidad, se requieren proyectos de cuatro o cinco años", dijo.

Para Alberti, se invierte más en cemento porque se ve la obra, y ahí está el rédito político, pero faltan proyectos de otro tipo. "No se invierte en lo que cambia la mente o el corazón de la gente (...). Este POA solo refleja el gasto, no un norte", aludió, y puso de ejemplo los Bs 900 mil para que Emacruz dicte charlas sobre reciclaje.

Sobre las denuncias de que no se socializó el POA, el secretario dijo que dos meses antes de la aprobación, la arquitecta Andrea Daza, secretaria de Planificación, tuvo reuniones todos los días con los distritos, lo que permitió hacer un diagnóstico completo, distrito por distrito, de las necesidades de pavimento, educación, etc. "Tenemos actas de las reuniones, no como dicen, y es público".