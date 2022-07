Alcalde califica el paro como 'diferente', en una conferencia separada de la del Comité Interinstitucional

Para el alcalde Jhonny Fernández, este fue un paro ‘diferente ’. Así lo dio a conocer en una conferencia de prensa a la que convocó de manera individual, pues no participó en la del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo.

“ Lo que menos yo quiero es figurar y aparecer como si esto fuera un acto político ; hay que tener mucho cuidado (…) Eso no significa que uno esté en desacuerdo. Yo estoy haciendo mis tareas, como debo hacerlas”, adujo a tiempo de indicar que no todas las instituciones que conforman ese comité estuvieron presentes en la evaluación de la jornada de paro, al finalizar la tarde de este lunes.

Sin embargo no es la primera vez que no participa en las conferencias que ofrece ese comité , como ocurrió el sábado pasado, cuando confirmaron la medida de protesta para este lunes.

Anunció que participará en la reunión de los alcaldes con el presidente Arce, este miércoles 27. Además, señaló que mantendrá reuniones previas con algunos burgomaestres , según dijo, para evitar que se pierda tiempo y más bien se puedan lograr respuestas concretas. Remarcó que no dejará pasar este escenario de diálogo.

“El censo no es solamente dinero; el censo es una herramienta fundamental de planificación y de ejecución de programas y proyectos de una forma ordenada que beneficie, en función de las necesidades de los vecinos de los distritos de Santa Cruz y del país”, explicó.

Sin embargo, no quiso adelantar si participará o no en la reunión que ya convocó el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo para el jueves, en donde se analizarán nuevas medidas y más duras, de no ser escuchados por el Gobierno.