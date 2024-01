Alcalde de El Torno denuncia a exfuncionarios municipales por daño económico de Bs 3,2 millones

El 29 de diciembre de 2023, Cuéllar presentó una denuncia penal contra los siguientes exfuncionarios municipales: Gerardo Paniagua Vidal (exalcalde), Juan Carlos Hurtado Banegas (ex secretario municipal de Administración y Finanzas), Rafael Erwin Justiniano Barba (ex director de Administración y Finanzas) y Carlos Delyos Tórrez Quintana (jefe del Departamento de Recaudaciones)

En tanto, Boris Miranda, asesor jurídico del municipio, reveló más detalles de la auditoría. “Los cobros se realizan de manera correcta, sin embargo, los funcionarios públicos no los depositaban (en su totalidad) en el banco, a la cuenta fiscal del Gobierno Municipal. Hay un daño económico de Bs 3.211.486 millones, que fueron desviados a beneficios de servidores públicos y ex autoridades de la anterior gestión”.

Al ser consultado por EL DEBER, Gerardo Paniagua, exalcalde de El Torno, indicó que desconoce la demanda interpuesta en su contra, ya que aún no ha sido notificado. “Yo creo que es político. Me tocó dos años de la pandemia Covid-19 donde no hubo recaudación, nadie pagó nada", dijo en contacto telefónico.