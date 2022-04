Alcalde de San Miguel de Velasco califica como "fracaso total" la reunión de municipios y la Gobernación

Escucha esta nota aquí

Pedro Dorado, alcalde de San Miguel de Velasco, se retiró de la reunión de Amdecruz con la Gobernación a la que calificó como “un fracaso total” porque a su juicio no se ha logrado nada. “No se ha hecho mención ni a las mesas técnicas, ni a las mesas de trabajo, nada”, manifestó antes de salir.

Cuestionó al gobernador Luis Fernando Camacho por el presupuesto del desayuno escolar o alimentación complementaria. A su juicio la Gobernación debería cubrir el 100% en el caso de municipios con poco presupuesto e ir disminuyendo el apoyo, según los recursos económicos de las alcaldías.





El gobernador por su parte señaló que deben ser consecuentes con la realidad económica, y no buscar ‘empantanar’ el diálogo; hizo alusión a la situación del hospital de Montero, que aún no abre, y mencionó que no bloquean, pese a que todavía no abre y que, según indica, el Gobierno nacional no contempló los médicos.

“Pueden tener toda la justificación, pero yo también tengo que ser responsable de la plata que administro. No puedo ser irresponsable e irme más allá de lo que puedo y tener otros problemas”, expresó. Luego añadió: “Por eso peleamos por más recursos, peleamos por pacto fiscal”.

El gobernador está reunido desde la mañana de este martes 19, con los alcaldes de los municipios cruceños aglutinados por la Asociación de Municipios Cruceños (Amdecruz).

Los temas de la agenda incluían: regalías, caminos, electrificación rural, agua potable, alimentación complementaria y vacunación.