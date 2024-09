Alcalde de San Rafael rompe en llanto por la devastación de los incendios: “No tenemos ayuda de nadie”, lamenta

La efeméride de Santa Cruz llegó marcada por el dolor de los incendios forestales. Durante la iza de banderas por el 214 aniversario de la gesta libertaria, el alcalde de San Rafael, Jorge Vargas Roca, no pudo contener las lágrimas al informar que medio millón de hectáreas han sido arrasadas por el fuego en su municipio.

Vargas lamentó la falta de apoyo en la lucha contra los incendios, porque han dejado a su municipio prácticamente solo. “No tenemos ayuda de nadie y no querían dejar que nuestros indígenas ingresen a la plaza. Me dolió mucho esa situación Me dolió mucho esa situación", dijo en contacto con EL DEBER.