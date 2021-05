Alcalde de Santa Cruz advierte con no autorizar mantenimiento de alcantarillados por destrucción de avenidas

Escucha esta nota aquí

Por: Ximena Gutiérrez

En una inspección a los trabajos de bacheo realizados en el centro de la ciudad, el alcalde, Jhonny Fernández, advirtió con no otorgar más autorizaciones a la Cooperativa de Agua Saguapac para realizar el mantenimiento de alcantarillas, que ha dejado calles y avenidas destruidas a causa de estos trabajados.

‘’Basta con ver el cuarto anillo, toda la jardinera nos la han abierto poniendo tubería y nos han deshecho todos los jardines... ¿Cuánto de plata piensan que cuesta eso? Los he convocado esta semana, sino se presentan no les voy a dar autorización para que me abran un metro más en Santa Cruz”, sentenció Fernández.

Según la autoridad, los operarios responsables del mantenimiento, no realizan un buen trabajo y no cuentan con señalética en sus alrededores, incumpliendo las normativas de ley y perjudicando el tráfico en varios puntos de la ciudad.

Dijo que exigirá a la cooperativa mejorar su trabajo y que a su vez estos hagan cumplir los contratos que tienen con las empresas que dejan a media sus obras. Además, anunció una investigación para saber cuánto dinero recauda Saguapac para estos gastos de mantenimiento.

“Como alcaldía se está haciendo un relevamiento de todo. Lugares donde estén mal hechos pediré que se investigue y se mandará una carta al Consejo de Vigilancia, ellos deberían estar supervisando esto, es plata del pueblo”, expresó.

EL DEBER se contactó con voceros de Saguapac para tener su versión de los hechos; sin embargo, informaron que la institución analiza el tema y se manifestará mañana para dar una respuesta.

