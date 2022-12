Alcalde en líos con mañaneros y por denuncias de venta de ítems

El responsable de la Dirección de Coordinación Distrital, Denar Sumoya, sostuvo que el retiro se dio porque no existían las garantías para el personal municipal, además que en ese momento no contaban con el apoyo policial.

“Como Gobierno Municipal queremos precautelar la integridad física de nuestros funcionarios, por ello los sacamos del lugar, toda vez que no había la garantía ni la Policía estaba acompañando nuestro trabajo”, remarcó Sumoya ante los medios de prensa.