Alcalde promete al Plan Tres Mil mejoras en educación, salud, seguridad y transporte

Al conmemorarse 39 años de fundación del Plan Tres Mil, el alcalde Jhonny Fernández prometió obras y equipamiento, además de la descentralización de distintos servicios municipales a cada distrito.

En una sesión de honor, celebrada como homenaje al Distrito Municipal 8, en las afueras de la subalcaldía de ese distrito, Fernández anunció que reforzarán el hospital de segundo nivel de ese distrito y que comprarán varias ambulancias, una de las cuales será para el Plan Tres Mil.

Para el burgomaestre, el desafío está en equipar los centros de primer nivel con laboratorios, para beneficiar a los vecinos que, ahora deben ir a otros lugares, incluso privados, para hacerse análisis.











En cuanto a la educación, el burgomaestre hizo referencia al inicio de clases y el desayuno escolar, que será fiscalizado para confirmar que efectivamente llegue a los estudiantes. A los concejales los desafió para que al año también pueda entregarse a los alumnos de secundaria.

También ofreció entregar útiles escolares en la siguiente gestión. Sobre las computadoras prometidas, manifestó que serán producidas en el país. "Yo apuesto por lo nuestro (...) ¿Por qué vamos a comprar afuera, si tenemos adentro? , ¿por qué no vamos a dar empleo a nuestra gente?", expresó.

Fernández también se refirió al censo 2022 y la necesidad de que se desarrolle este año. Explicó que distritos como el 8 (Plan Tres Mil), el 12 (Nuevo Palmar) y 7 (Villa Primero de Mayo) son los más afectados por los datos desactualizados de población, pues los recursos económicos que necesitan no llegan.

Lamentó que los funcionarios de gestiones anteriores no hubieran peleado por estos recursos y habló acerca de la migración de ciudadanos de otros departamentos, que también deben recibir educación y salud, como mínimo, pero que ello no se podrá cubrir a cabalidad si no se distribuyen adecuadamente los recursos económicos.











El alcalde prometió usufructos y comodatos por 20 años a los comerciantes, así como revitalizar los mercados municipales, que ahora están olvidados. Ofreció nuevas rutas de micros para que más gente pueda llegar a ellos, pero también para que el transporte público pueda cubrir ‘hasta el último barrio’.

Anunció que este martes lanzará una licitación para la construcción de un paso a desnivel, que estará situado por la zona del Obelisco y La Campana.

Señaló que el plan de pavimentación priorizará radiales y avenidas principales. Finalmente adelantó que se trabajará en la seguridad ciudadana, con el apoyo del Gobierno Nacional, a través de BOL 110 con una inversión de Bs 83 millones para Santa Cruz.

Fernández indicó también que el municipio comprará un carro bombero para el Distrito 8 y que el objetivo es que cada distrito tenga su propio carro.





En la sesión de honor del Concejo Municipal, el presidente del legislativo, Israel Alcócer, y el subalcalde, Steven Rueda, felicitaron a los pobladores de ese distrito y ofrecieron mejorar su calidad de vida, con gestión municipal y obras.