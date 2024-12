Alcalde ratifica propuesta de incrementar el pasaje hasta Bs 2.37 y cuestiona ley aprobada en el Concejo

“Con este trabajo queremos manifestarles que se ratifica la propuesta que hicimos conocer al Concejo Municipal. Una propuesta de una tarifa técnica y otra propuesta de la tarifa del usuario, que son valoraciones que hemos hecho no solamente en papeles, sino también en el terreno, haciendo las cotizaciones, las verificaciones y todo lo que es el conjunto de una estructura económica que tiene el autotransporte en Santa Cruz. Por eso es que vuelvo a reiterar esa propuesta. No era una propuesta -como decían algunos concejales- que solamente tenían cuatro hojas, si no que se la ha verificado ítem por ítem, y que hoy se ratifica la propuesta que nosotros hicimos de un mínimo de Bs 2,18 y un máximo de 2,37 ”, explicó Fernández.

“Queremos manifestarles que estas 48 horas han servido para ver la realidad del trabajo que hicimos nosotros de verificación técnica de la propuesta que hizo el autotransporte para una nivelación de las tarifas. Una vez más ratificamos (la propuesta). Y yo, como alcalde, también manifiesto al pueblo, que lamento mucho que el Concejo Municipal no haya hecho el trabajo que hemos hecho ahora nosotros, no han verificado los precios de los repuestos, no han ido a las tiendas a verificar y hacer proforma; no han visto cómo es el trabajo y cuáles son las rutas de los micros”, cuestionó.