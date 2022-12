Alcaldía admite que entre sus funcionarios hay quienes incurrieron en irregularidades

"Se ha presentado dos denuncias contra de Troncoso por los dos enfrentamientos registrados, es más, en el último se invadió unos predios privados. Pero el Gobierno Municipal va a seguir con la misma posición, de hacer respetar la ley. No vamos a permitir más atropellos a las áreas públicas, cuando se les ha dado opciones para que se trasladen ", sostuvo el director de Asuntos Jurídicos.

"El municipio no va a ceder ante este tipo de chantajes. No se va a permitir más asentamientos en zonas donde no les compete", puntualizó Montenegro.