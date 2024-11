Alcaldía advierte que no permitirá el alza de pasajes: “No nos va a temblar la mano para revocarles sus licencias”

La Alcaldía cruceña reiteró este martes su rechazo al incremento de la tarifa en el transporte público, que algunos sectores pretenden fijar en Bs 3, pese a que no existe autorización oficial para ello. Bernardo Montenegro, vocero municipal, aseguró que el municipio no permitirá esta "ilegalidad" y que tomará acciones para garantizar que se mantenga el precio actual de Bs 2.



Montenegro explicó que las mesas de trabajo entre la Alcaldía, transportistas y diversas instituciones ya concluyeron, y que el análisis de una posible revisión tarifaria quedó en manos del Concejo Municipal. Sin embargo, indicó que, mientras no se apruebe una nueva tarifa, los transportistas tienen prohibido aumentar el pasaje.



“El municipio hará cumplir la ley. Vamos a sancionar a quienes insistan en elevar el pasaje sin autorización. Las sanciones irán desde multas económicas hasta la pérdida de licencia de línea. Además, evaluamos acciones legales contra aquellos que, por decisión propia, decidan aplicar un incremento”, afirmó Montenegro.