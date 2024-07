Alcaldía ajusta gastos y personal ante ingresos de solo el 35% de lo previsto

En este sentido, el burgomaestre indicó que entre las primeras medidas se prevé hacer reorganización de la estructura orgánica y ajuste en el personal , además de recortes en los gastos y viáticos para viajes al exterior y en la compra de materiales que no son prioritarios, aunque no dio los detalles de cómo se harán.

Pidió a la población cumplir con el pago de impuestos a inmuebles, ya que solo el 22% de los propietarios beneficiados c on los nuevos pavimentos ha cumplido con sus tributos , por lo que serán notificados para que lo hagan.

El alcalde sostiene que las licitaciones no son atractivas para las empresas. “Dicen que el dólar sigue subiendo y ellos tienen que importar la mayoría de los productos y, al tener este contratiempo, no les conviene entrar con los precios que son de hace varios meses”, manifestó Fernández al indicar que actualmente hay una publicación en el Sicoes de un lote de medicamentos, insumos y reactivos, por más de Bs 60 millones, pero no hay interesados.