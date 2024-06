Alcaldía apela decisión en favor de Sosa en un caso que provocó millonaria pérdida

La Alcaldía cruceña presentó un recurso de apelación a la resolución que emitió el juez Segundo de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer y Anticorrupción, Hebert Zeballos, que dispuso que la exalcaldesa del municipio de Santa Cruz, Angélica Sosa, sea apartada del proceso ítems fantasmas, caso por el cual fue enviada a la cárcel en 2021.



De acuerdo con la denuncia, la presunta creación de los 800 “ítems fantasmas” en el Gobierno municipal, provocó un daño de al menos Bs 25 millones, tomando en cuenta que el sueldo promedio de estos cargos era de Bs 5.000.



Bernardo Montenegro, vocero de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la comuna, calificó de “ilegal y aberrante” la actuación de la autoridad jurisdiccional al dar curso a la solicitud de conexitud que planteó la defensa de la exalcaldesa para acumular tres casos en un solo. Estas agrupaciones de causas tienen que ver con los procesos de ‘contratos irregulares’, ítems fantasmas y la denuncia por legitimación de ganancias ilícitas iniciado en La Paz.



Aseguró que la resolución del juez Zeballos, emitida el 5 de mayo, no toma en cuenta que la petición de la defensa de Sosa la realizó anteriormente en dos ocasiones, tanto en el caso de ítems fantasmas y legitimación de ganancias ilícitas del cual sostiene que ambos fueron denegados. Por ello, consideró que dar curso a algo juzgado por tercera vez demuestra “la ilegalidad del juez”.



“La resolución fue apelada no solo por el Gobierno municipal, sino por el Viceministerio de Transparencia y la Procuraduría del Estado, por consecuente, esperamos que en un plazo no muy largo la justicia actúe de acuerdo a derecho y se revierta esta aberración jurídica porque en estos procesos se juzgan diferentes aspectos”, explicó Montenegro en contacto con los medios de prensa.