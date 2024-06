Alcaldía asegura que el Jardín Botánico está protegido, y concejala apunta por ineficiencia ante avasallamientos

Según Boland, ante ese tipo de noticias, hicieron un rastrillaje con drones y evidenciaron que no existe amenaza dentro del perímetro del Parque Jardín Botánico.

"Tenemos el perímetro totalmente enmallado, encerrado, y contamos con otros sistemas de alerta permanentes, pero no solo cuidamos el perímetro, sino también la vegetación; recordemos que se trata de una AP1, área protegida, un pulmón de la ciudad, y está totalmente custodiado", garantizó.

En la conferencia de prensa también participó Mariana Daga, secretaria de Planificación, quien dijo que el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz de la Sierra ha venido trabajando en el resguardo de estas áreas, no solamente con su Secretaría, sino también con la Subalcaldía del DM-7, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Tras el recorrido, concluyó que el Ejecutivo no defiende los terrenos que pertenecen al Municipio. "Nos preocupa la demagogia del alcalde porque están hace más de dos meses, otra vez tumbando árboles. Que la lucha contra los avasallamientos que anunció el alcalde sea de verdad, y no solo demagogia, que el tráfico de tierras municipales se acabe, y no quede solo en desalojo y multas", dijo Terrazas.