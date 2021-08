Alcaldía continuará con el proyecto del BRT, pero con algunos “ajustes”

Escucha esta nota aquí

En la cuarta reunión del Comité Técnico Consultivo de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra se determinó dar continuidad al proyecto del Sistema de Transporte Rápido (BTR) y disponer de un financiamiento de 36.6 millones de dólares para terminar su ejecución. Además de realizar algunos “ajustes” para mejorar su funcionamiento en el centro de la ciudad.

El alcalde Jhonny Fernández indicó que la mesa técnica formada por los especialistas se continuará reuniendo para realizar los ajustes correspondientes al BRT para que pueda brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Añadió que se hará seguimiento al proyecto para que se cumpla lo que se tenía previsto en la primera, segunda y tercera etapa.

“Este financiador, que es la CAF (Corporación Andina de Fomento), se comprometía a desembolsar un fondo de 36.6 millones de dólares para construcción del BRT y el crédito sigue en La Paz esperando la respuesta de esta gestión para poder disponer de esos recursos. Estos recursos serán usados para arreglar los problemas que heredamos de ese famoso BRT”, puntualizó.

Fernández aseguró que continuarán con la construcción de este proyecto, pero comentó que en sus inicios se informó que costaría 12 millones de dólares, sin embargo, al revisar los gastos descubrió que sobrepasaron los 20 millones de dólares. “Eso quiere decir que se usaron fondos de otras partidas presupuestarias”, lamentó.

Reorganización del transporte

El Comité Técnico Consultivo volverá a reunirse para realizar un estudio del parque automotor del municipio con la finalidad de restructurar las rutas de las líneas de servicio público y poder brindar un mejor servicio a la población. Además de que con este informe se podrá iniciar con nuevos proyectos de pavimentación de calles y avenidas.

“Necesitamos saber el tipo de transporte que necesita la ciudad a largo o mediano plazo, la cantidad de pasajeros que deben tener, el tipo de servicio que debe haber en los anillos y radiales, y el tipo de pago que se realizará, el cual ya estará asociado a la tecnología”, comentó la autoridad edil.

El alcalde señaló que el 30% de los ciudadanos vive a uno o dos kilómetros de las rutas donde circulan los vehículos de servicio público, debido a que no existen vías de accesos adecuadas, por lo que señaló que el estudio que se realizará ayudará a pavimentar varios barrios.

“El Comité Técnico nos ayudará para que cuando pavimentemos las calles, no se vuelvan lagunas, porque actualmente cuando llueve las avenidas no se ven por el agua y eso es porque no hubo estudio previo en anteriores gestiones”, explicó Fernández.

Lea también Santa Cruz Se acaba la gestión municipal y no arranca el sistema de buses BRT Solo han llegado 10 de los 30 buses comprometidos para el funcionamiento en la ciudad. Un sector del transporte pide a la Asamblea no aprobar créditos. Cinco buses están en el garaje de una empresa en la zona norte. A estos se suman otros cinco que ya están operando en etapa de prueba

​