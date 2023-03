Alcaldía cruceña adeuda dos meses de salario a unos 500 médicos, según Lola Terrazas

“Esto es desolador, no puede estar en peor situación la vida de nuestra gente por negligencia, incompetencia e irresponsabilidad del alcalde (Jhonny Fernández) y de todo su equipo. Si no están capacitados, si no tienen las competencias para desempeñar esa cuestión técnica, que se vayan, porque están perjudicando a la vida de nuestra gente y esas vidas ya no se pueden recuperar”, añadió Terrazas.