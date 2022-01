Alcaldía cruceña definirá este lunes si mantiene o flexibiliza las restricciones para hacer frente al covid-19

Escucha esta nota aquí

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra a la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de este lunes para proponer las nuevas restricciones que regirán en la capital del departamento para hacer frente al coronavirus. Esta noche, el gabinete municipal realizará su propia evaluación para estudiar las medidas a tomar, informó el alcalde Jhonny Fernández.

“El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) se va a reunir el lunes. Estoy más optimista de que podamos ir flexibilizando las medidas, porque la curva de casos positivos de Covid-19 ya está en descenso”, dijo Fernández.

Desde principios de mes, el COEM definió que la circulación solo está permitida desde las 5:00 de la madrugada hasta las 21:00 en la capital cruceña. Dichas disposición rige hasta hoy, 17 de enero.





Tras un periodo preocupante por el incremento constante de contagios por Covid, el departamento cruceño parece encontrarse en una meseta donde se han desacelerado los casos diarios. De los más de 6.000 que se reportaban la pasada semana, ahora la cifra bajó considerablemente, aunque este domingo se reportaron nuevamente más de 6.000 contagios nuevos.



A pesar de esta situación, las autoridades piden a la población que no se relaje y siga cumpliendo con las medidas de bioseguridad. También enfatiza en la importancia de realizarse las pruebas de diagnóstico para cortar la cadena de contagio e iniciar un tratamiento médico oportuno.

La anuncio de una posible flexibilización es cuestionado por sectores de salud. El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui considera necesario "mantener las medidas" de restricción, ya que "no es el momento" para levantarlas.

"Por el momento, la desaceleración no es franca y puede repuntar en cualquier momento, lo que sería peor", afirma Anzoátegui. Lamenta que el Colegio Médico no participe de las reuniones del COEM y que, por tanto, su opinión no es relevante para el alcalde.

Eso sí, espera que se tenga en cuenta la situación delicada que vive el sector salud con muchos trabajadores aún de baja médica por Covid-19. "Han fallecido cuatro médicos en la cuarta ola, otros están en terapia intensiva y muchos otros siguen recuperándose". Ante este cuatro, alega, "faltan recursos para los reemplazos", por lo que la atención en los centros médicos es irregular.

Sin embargo otros sectores como el transporte urbano y el gastronómico insisten en revisar la medida que limita los horarios de circulación y atención.

“Los horarios son los que están perjudicando a algunos sectores y eso es lo que hay que analizar en en el COEM y luego trasladarlo al Comité Operativo de Emergencia Departamental (COED), que se reúne el martes”, indicó el alcalde.



Gremiales también claman por una flexibilización de la medida. Esteban Aro, dirigente gremial en el Plan 3.000, considera que los más perjudicados son los negocios y comercios que trabajan en el turno nocturno, por lo tanto, no están de acuerdo en que se amplíen las restricciones y piden normalizar las actividades.

“Nosotros esperamos ser convocados y hacer conocer nuestro planteamiento, la solución no pasa restando los horarios de circulación porque hay muchas personas que se perjudican en el comercio. Ojalá que nos convoquen a la reunión con el COEM”, afirmó Aro.



Para este lunes, está prevista la reunión del COEM. El martes será el turno del COED que redefinirá las medidas a nivel departamental.

