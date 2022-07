Alcaldía cruceña destapa un informe de la UIF que implica a Charly Rueda en el caso Prestín

Este miércoles, la Alcaldía acusó de mitómano a Rueda. Tapia dijo que no se explican los motivos por los que Rueda aún no ha sido imputado por la Fiscalía.

"Como G obierno municipal no nos explicamos y no entendemos por qué el Ministerio Público hasta la fecha no lo ha imputado y no lo ha aprehendido, porque este señor es una persona clave dentro de la investigación del caso Prestín", dijo del director de Asuntos Jurídicos.