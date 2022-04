Alcaldía cruceña desvincula a familiares de subalcaldesa del Distrito 5 acusada de nepotismo

Escucha esta nota aquí

Ante las acusaciones de nepotismo realizadas por algunos concejales opositores contra la subalcaldesa del Distrito 5, Maida Paz, la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz informó que los familiares de la autoridad, que ingresaron a trabajar a la institución el año pasado, fueron desvinculados.

El comunicado:





El comunicado no brinda detalles sobre cuántos serían los familiares de Paz que fueron desvinculados del municipio. En una entrevista con Gigavisión, la subalcadesa admitió que su esposo y uno de sus hijos trabajan en distintas secretarías de la Alcaldía y que ingresaron durante la pasada gestión municipal.

"​​Le respondo a los concejales, que se hagan asesorar bien, que sepan qué es nepotismo, yo no tengo a ningún funcionario familiar mío bajo mi cargo. Es cierto que mi esposo trabaja en la Alcaldía, pero ya hace bastantes años, yo no lo he metido. Mi hijo también trabaja, pero no han ingresado en esta gestión y no están bajo mi cargo”, dijo Paz. ​​​

Sin embargo, la concejala suplente por Comunidad Autonómica (C-A), Noemy Centellas, pidió este jueves un informe escrito al ejecutivo para conocer si la hermana de la subalcadesa también trabaja en el Gobierno municipal, específicamente en la Secretaría de Salud.





“El Gobierno municipal, con este comunicado, nos dio la razón y aparentemente están tomando medidas, no son suficientes y aún debería haber sanciones por violaciones a la normativa”, escribió en sus redes sociales el concejal suplente por Demócratas, Alberto Vaca, quien fue uno de los principales denunciantes en el caso.

“De todos modos es una buena noticia para ciudad, que la fiscalización de nosotros los concejales tenga efecto para señalar y corregir errores del ejecutivo municipal”, añadió Vaca.