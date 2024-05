Alcaldía cruceña habla de reasentamiento para los avasalladores del Cordón Ecológico

La secretaria de Planificación de la comuna cruceña, Mariana Daga , reveló que es necesario realizar en conjunto (con otras secretarías municipales) un plan de reasentamiento , justamente, para las familias que ingresaron de manera ilegal en predios del Cordón Ecológico . La misma funcionaria admitió que la comuna no ha aprobado permisos de construcción en la zona del Cordón Ecológico y aseveró que se hará prevalecer el uso de suelo en esta área pues es una zona no urbanizable. “ Si bien pasaría en algún momento a ser un área homologada con el área urbana , eso no quiere decir que sea un área urbanizable. Justamente el Cordón Ecológico es un área que se respeta y se seguirá respetando”, afirmó la nueva autoridad.

Es más, sostuvo que “dentro de la Secretaría de Planificación estamos en constante monitoreo sobre los asentamientos que se están dando en la zona, pero no hay ni una sola aprobación o autorización sobre esta zona”.



Sin embargo, Daga resaltó que “hay que tener en cuenta que dentro de esos asentamientos hay gente que tiene derecho a la vivienda. También estamos con un tema referente a los servicios que les ofrecen las diferentes cooperativas para que ellos puedan establecerse”.



Y disparó, “el hecho que estén en asentamientos esto no quiere decir que estén legalmente establecidos, se tiene que ver un plan de reasentamiento y verlo con otras secretarías municipales”.



En febrero de este año, el secretario municipal de Medio Ambiente, Ariel Lino, aseguró que la incorporación del Cordón Ecológico a la mancha urbana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a través de una normativa, no significa que el terreno vaya a ser urbanizado.



"Se trata de una ley específica para proteger este cordón ecológico. A través de esta norma se establece la protección de este cordón y queremos aclarar que ingresar esta zona a la mancha urbana no significa urbanizar", expresó en aquel entonces.