Alcaldía cruceña prevé superar hasta fin de año el 80% de ejecución presupuestaria

“Se ha escuchado también decir que el Gobierno Municipal no ha planificado el aspecto financiero, lo cual es falso. En realidad, lo que sucede y todos los sabemos es que en estos 28 días, el Gobierno Municipal ha dejado de percibir Bs 70 millones por tributos, que no han entrado ni van a entrar hasta fin de gestión. Esto sí es un conflicto. No se trata de planificación, sino de eventualidades que no solo las tiene Santa Cruz, sino todo el país", manifestó.