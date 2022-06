Alcaldía cruceña recorta recursos para desarrollo humano y equipamiento social

Escucha esta nota aquí

El Presupuesto Operativo Anual (POA) reformulado de la Alcaldía contempla una disminución de los recursos en desarrollo humano y equipamiento social que pasan a engrosar los presupuestos del área de finanzas y de la Empresa Municipal de Aseo (Emacruz).

El pago salarios al personal es lo que más absorbe el presupuesto de la Secretaría de Administración y Finanzas, que destina Bs 400 millones para cubrir las planillas y otros pagos al personal.

Pese a las observaciones de la oposición, la bancada oficialista del Concejo Municipal aprobó este viernes la reformulación del presupuesto de la ciudad, que alcanza los Bs 3.407 millones.

El debate se retornó la mañana de ayer, tras un cuarto intermedio y estuvo centrados en las observaciones de los concejales de Comunidad Autonómica (C-A) y Demócratas, que pidieron explicaciones sobre los recortes en las áreas que tienen que ver con educación, género, guarderías y otros; así como el incremento en las partidas de Finanzas.

El presupuesto presentando por el Ejecutivo muestra que la Secretaría de Desarrollo Humano es la más afectada con los recortes. De una asignación de Bs 214 millones bajó a Bs 210.4 millones, lo que significa una disminución de Bs 3,9 millones.

Lo mismo sucede con la Secretaría de Equipamiento Social, cuyo presupuesto era de Bs 248 millones, pero descendió a Bs 239 millones, vale decir, tendrá Bs 8,3 millones menos.

Contrariamente, la Secretaría de Administración y Finanzas recibió un incremento en sus recursos, que pasan de Bs 339 millones a 487 millones, es decir, contará con Bs 148 millones adicionales.

De la misma forma, Emacruz recibirá Bs 764.383 adicionales a su prepuesto inicial. En el caso de la Secretaría de Cultura y Turismo se contempla un incremento de Bs 107.000, al igual que la Secretaría de Salud, que tendrá Bs 124 millones adicionales; mientras que Movilidad Urbana mantiene su presupuesto en Bs 64 millones.

Recortes en las partidas

Dentro del presupuesto de la Secretaria de Desarrollo Humano, uno de los ítems que registra recorte es la compra de ordenadores para las unidades educativas, porque se modificó el objeto de contratación de tablets (por Bs 29 millones) a computadoras portátiles (por Bs 20,3 millones). Asimismo, el monto destinado a la contratación de las empresas para la dotación del desayuno escolar se redujo de Bs 70,4 millones a Bs 67,7 millones, según denunciaron concejales de C-A.

En el caso de la Secretaría de Equipamiento Social, se ha eliminado del presupuesto la construcción de salones velatorios en los distritos municipales 3 y 4, cada uno por un monto Bs 615.000.

En la Secretaría de Administración y Finanzas, de los más de Bs 148 millones adicionales que está recibiendo, Bs 58, 7 millones han sido programados para el pago de servicios básicos: agua, energía eléctrica, telefonía, gas e internet; mientras que el resto irá al pago de la deuda.

Las observaciones

A diferencia de la sesión del jueves, el viernes se presentaron los secretarios a explicar la reformulación y responder a las observaciones de los ediles.

Uno de los más críticos fue el concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, que cuestionó el aumento al presupuesto de Finanzas y pidió explicaciones sobre los recortes a deerminadas áreas para priorizar el pago salarios, deudas, pago de servicio y todo lo que se refiere al funcionamiento de la comuna.

El concejal José Alberti, de C-A, pidió que aclaren dónde serán destinados los recursos contemplados para el pago de la deuda. “Quisiera que nos aclaren qué deudas se están pagando o para el pago de qué deudas se están destinando los recursos. Sería bueno que nos den más luces al respecto”, señaló Alberti.

El secretario de Administración y Finanzas, Mario Centellas, fue el encargo de responder a los concejales. Sobre los montos adicionales destinados al pago de la deuda, explicó que no “solo se trata de una sola deuda”, sino que la comuna tiene varios compromisos pendientes, entre ellos con el Banco Mundial.

Sobre las condiciones del servicio de la deuda, Centellas indicó que se hará llegar la información detallada por escrito.

El secretario municipal también explicó el incremento en el presupuesto de la secretaría que maneja, indicando que el aumento ha sido solo de Bs11.540.000. Explicó que no es esa secretaría la que registra todos los gastos incluidos en sus partidas, sino que asume el pago de sueldos del personal de toda la comuna, además del incremento salarial, subsidios, vacaciones, beneficios sociales y otros pagos al personal. Todo esto absorbe unos Bs 400 millones anuales.

“Cuando se hizo la formulación presupuestaria, en agosto de 2021, solo se colocó un monto global. Ahí estaban destinado Bs 400 millones o un poco más. Ya en la gestión 2022, dependiendo de los movimientos de los recursos humanos, se definió distribuir ese monto por secretarías, es decir, cuánto corresponde a cada secretaría para cuando se hagan las planillas. En ese momento, se verá si es más o menos en base a la proyección de toda la gestión de los recursos humanos. Además, que se considera subsidios, vacaciones, beneficios sociales, incremento salarial y otros”, dijo.

“Entonces, pareciera que la Secretaría de Administración y Finanzas consume bastante presupuesto; sin embargo, este se encarga de cubrir todos los sueldos del Ejecutivo municipal”, insistió Centellas.

El Concejo aprobó la reformulación del POA 2022 con seis votos de UCS y el MAS. Los concejales de C-A y Demócratas se abstuvieron

El alcalde

El burgomaestre de la ciudad, Jhonny Fernández, rechazó los cuestionamientos de los concejales opositores sobre los recortes.

“No le entienden estos muchachos, me da pena que no se ubiquen en lo que significa un presupuesto reformulado en ingresos y en ejecución”, señaló.

Aclaró que el presupuesto municipal para la gestión 2022 es de Bs 3.400 millones y que, en caso de que su presencia sea requerida en el Concejo Municipal, no tiene ningún inconveniente en asistir para aclarar las dudas. “Creo que hay que ir a meterse con cucharilla al Concejo, porque no entienden, se dedican a hacer Tik Tok. La posición de algunos (concejales) da chiste y pena”, indicó.

Sobre las críticas de concejales opositores que indican que la ciudad está a la deriva y sin rumbo, respondió que sus detractores “no hacen nada (por el bien de la ciudad), no hay concejales que digan algo bueno, solo cuando ven obras ellos se asustan. Ahora están asustados porque vienen las obras”, dijo.

Anunció dos “grandes obras”: la construcción de un estadio en la zona norte, cuyos terrenos fueron cedidos al municipio cruceño, y la implementación de un tren urbano metropolitano, que abarcará el cuarto anillo, aeropuerto Viru Viru, Warnes y Montero.

En cuanto a la salud, el alcalde informó que se ha destinado Bs 60 millones para el equipamiento de hospitales. Hay habilitadas 57 terapias intensivas y los medicamentos e insumos están garantizados en todos los hospitales.

El alcalde también señaló que se han desembolsado Bs 98 millones para el pago del bono escolar a los estudiantes de primaria. Y para los de secundaria, en 40 días se pretenden entregar tablets y computadoras.

Con respecto al tema del reordenamiento de los mercados, Fernández habló de la reversión de los puestos en mercados en desuso, medida que forma parte del ordenamiento.

En el tema del transporte público, plantea la modernización de los buses, con unidades que tengan mayor capacidad de pasajeros, cámaras de vigilancia y cobro electrónico.

Sobre el uso del BRT en el primer anillo, reiteró que será modificado una vez que la justicia emita un fallo. Confirmó el retiro de cordones, la habilitación de cortes de ruta y uso de paradas para el transporte en tramos norte-sur y este-oeste.

El POA reformulado fue aprobado con seis votos de las bancadas de UCS y del MAS.

