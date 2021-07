Alcaldía cruceña solicita al Gobierno un diálogo para trazar la ruta del Censo

Escucha esta nota aquí

El secretario municipal de Autonomías, José Luis Santistevan, adelantó que El ejecutivo municipal enviará una segunda carta al presidente Luis Arce Catacora para avanzar en la realización del Censo de Población y Vivienda 2022. A principio de mes remitió un borrador del Decreto Supremo que aprobaba su ejecución; pero ahora piden la convocatoria a un diálogo para trazar la ruta que permita concretar el Censo.

"Pensando en la ruta que debe seguir el censo. El alcalde municipal remitirá una carta al presidente para que se inicie el diálogo para la realización de la agenda del Censo 2022", señaló Santistevan. Además, considera que "si hay voluntad política, se iniciará el diálogo a la brevedad posible".

El ejecutivo municipal sostiene su postura tras las declaraciones de la ministra de Planificación para el Desarrollo, Gabriela Mendoza, quien aseguró que la realización del Censo es una prioridad para el Gobierno nacional.

El secretario de Autonomías justifica la medida puesto que los municipios son los principales interesados en que se reajuste las asignaciones por coparticipación tributaria.

"Ya van para 10 años sin ningún tipo de reajuste intercensal", recordó Santistevan. Durante este tiempo, cuantifica que la ciudad dejó de percibir unos 2.000 millones de bolivianos.

Santistevan desglosa esa "deuda de coparticipación tributaria de recursos no percibidos" por distrito y señala que, por ejemplo, "al Plan 3.000 no han ingresado más de 250 millones de bolivianos producto de que no hay encuestas intercensales". Una situación similar se produce en otras zonas populosas de la capital cruceña.