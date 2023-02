Alcaldía defiende a concejala del MAS que pidió fumiguen su casa y dice que “todos pueden hacerlo”

La tarde del martes, los ánimos se caldearon durante la sesión plenaria en el Concejo Municipal. La concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rosario Callejas, arremetió contra Federico Morón, edil de Comunidad Autonómica (C-A). El motivo del enojo nace de la denuncia realizada por el opositor en la que muestra a un equipo de funcionarios municipales fumigando el domicilio particular de la colega. La legisladora no negó el hecho y admitió que “lo volvería a hacer”.

"No voy a esconder lo que he hecho: Es verdad, pedí que me fumiguen la casa, no voy a mentir porque estoy en mi derecho como ciudadana, como cualquier ser humano, como ustedes también tendrían el derecho de pedir una ayuda; con eso (la salud) no se juega", reconoció Callejas.