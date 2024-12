Alcaldía denuncia a los bloqueadores del vertedero, mientras la ciudad se llena de basura

Exigen pago de sueldos atrasados

Los trabajadores, que aseguran no haber recibido salarios en tres meses, bloquearon el ingreso al vertedero en demanda del pago de sus sueldos. Roller Guarachi, representante de una empresa subcontratada, afirmó que la deuda de la Alcaldía con las empresas prestadoras de servicio supera los dos millones de bolivianos.



“Hemos llegado a esta medida porque no nos pagan. Es fin de año y tenemos que cubrir aguinaldos. Ya estamos desesperados porque no hay solución”, señaló Guarachi.