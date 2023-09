Alcaldía desestima la retractación del testigo que confiesa haber sido sobornado para incriminar a Morón

Esta declaración fue utilizada como prueba por la Alcaldía ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía, lo que resultó en la detención de Morón por cargos de concusión y beneficios indebidos en función de su cargo, seguido de su arresto domiciliario por 180 días, según lo ordenado por el juez anticorrupción Roberto Parada Mole.



Posteriormente, Jean Marcos Motty reveló que se había enterado a través de los medios de comunicación de que su declaración había sido manipulada para perjudicar a Morón, a quien nunca había conocido ni visto antes. Sintiendo remordimiento, decidió confesar la verdad, ya que se daba cuenta de que se había convertido en una pieza de un plan para dañar la reputación de Morón.



“Mi nombre es Jean Marcos Motty Vedia, vengo por mi propia voluntad para contar mi historia. Un día normal, hacen casi cinco meses, me buscaron Osvaldo Aponte y Jesús Rodríguez de la barra brava de Oriente que trabajaban en la Alcaldía, oficinas de la Quinta Municipal. Yo no sabía nada que era para fregar la carrera del concejal Federico Morón”, dijo el testigo.



Después de su retractación y confesión, Jean Marcos Motty denunció que había recibido amenazas por parte de Osvaldo Aponte y otros miembros de la barra brava. "Al principio, recibí llamadas en las que me ofrecían dinero para que continuara con la denuncia. Me prometieron triplicar la suma que me habían dado. También me dijeron que 'el tío' me ofrecería un departamento y trabajo en YPFB, pero no acepté".



Luego de la retractación y la confesión del testigo Jean Marcos Motty Vedia, el concejal Federico Morón Encinas presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Osvaldo Aponte, Gustavo Gutiérrez y otros por falsificación de pruebas y manipulación de información.



La Fiscalía admitió esta denuncia el 7 de septiembre para iniciar las investigaciones pertinentes. En este contexto, Montenegro expresó su sorpresa ante la admisión de la denuncia por parte del Ministerio Público, y sugirió que en lugar de ello, debería acelerarse la investigación contra Morón.



“Yo no sé si hay amenazas o ha habido alguna colaboración que le habrán hecho (al testigo) para que diga lo que ha dicho o no. Se puede entender de cualquier forma esto, pero repito, es el Ministerio Público el que tiene que determinar y sobre todo hoy el tiempo nos da la razón que el concejal Morón debió estar en Palmasola para que no se dé este tipo de obstaculización”, sostuvo Montenegro.