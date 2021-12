Alcaldía extiende las restricciones sanitarias hasta el 20 de diciembre y pide evitar fiestas de fin de año

Escucha esta nota aquí

El secretario municipal de Salud, Roberto Vargas, reiteró la vigencia de las restricciones sanitarias que rigen en la capital cruceña para las próximas dos semanas. Los horarios de circulación limitan el tránsito de motorizados de 2:00 a 5:00 de la madrugada y contempla reducción de aforos en locales comerciales.

Entre las determinaciones más drásticas, Vargas recordó la prohibición para llevar a cabo conciertos y eventos artísticos masivos, así como las reuniones que supongan la aglomeración de personas. De modo particular, se refirió al encuentro programado para el fin de semana entre Blooming y Real Potosí, que se disputará en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Las disposiciones vigentes establecen que los organizadores del encuentro deberán presentar un protocolo de bioseguridad para recibir al público. Tal y como se dispone en la ordenanza municipal el aforo permitido del estadio será de un 50%, siempre y cuando la Dirección Departamental de Deportes autorice el uso del mismo.

La normativa municipal recomienda a los organizadores de eventos y fiestas de fin de años no adelantarse en la concreción de contratos o venta de entradas. Por el momento, no se ha autorizado ningún evento de este tipo y, ante el persistente ascenso de contagios de coronavirus, es probable que no se revierta esta disposición.

Vargas aclara que solo se han permitido los actos de graduación donde se incluye el desfile y la consiguiente cena, aunque no así las fiestas. Cada promoción deberá tramitar el permiso del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) para contar con la autorización correspondiente y no incurrir en infracciones.

El secretario de Salud pide a la población que cuide las medidas de bioseguridad recomendadas como el uso del barbijo y la distancia social.

