Alcaldía inicia vacunación a médicos en el Cambódromo y el Sedes lo califica como un acto "ilegal y desesperado"

A horas de las elecciones se registra una polémica entre la Gobernación y la Alcaldía cruceña por la aplicación de las vacunas contra el coronavirus.

Esta noche, la Alcaldía cruceña convocó de forma sorpresiva al inicio de la vacunación a brigadistas en el Cambódromo. Este hecho fue calificado como un acto "ilegal y desesperado" por parte del Servicio Departamental de Salud (Sedes), dependiente de la Gobernación cruceña.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos indicó que, pese a liderar el ente rector de salud en el departamento, desconoce el origen de las vacunas, aunque agregó que tiene como hipótesis que "se retiró de forma ilegal vacunas de algún centro de salud".

Tras las declaraciones públicas, la alcaldesa interina, Angélica Sosa llegó hasta las instalaciones de la Gobernación cruceña y recordó que desde el inicio de la pandemia trabajó de forma coordinada con el gobernador cruceño, Rubén Costas y pidió seguir de la misma forma.



Aunque, también le recordó al Sedes el escándalo de la vacunación a una pareja que no forma parte del personal de salud.

Horas antes, Sosa dio inicio a la vacunación, lo que fue transmitido por su cuenta oficial de facebook con el título "Inicio de la vacunación masiva contra el Covid en el Cambódromo”.



Aunque la secretaria municipal de Salud, Marisabel Vaca aseguró que ​esta noche solo se inmunizó a 60 médicos, que son personal de primera línea y que estaban en comisión, por lo que se decidió inmunizarlos en el Parque Lineal, que es el área de influencia del establecimiento de salud al que pertenecen.

Esta semana, el uso del Cambódromo para esta primera fase de vacunación, solo al personal de salud, generó polémica entre ambas instituciones públicas lideradas por partidos que postulan al municipio que maneja más recursos del país.

Declaraciones

Ríos criticó que la Alcaldía inicie la vacunación en el Cambódromo, sin ninguna autorización ni del Sedes ni del Ministerio de la Salud y con el riesgo para las personas debido a que el lugar no cumple con las condiciones, pues no se constató la cadena de frío ni si se cuenta con médicos para registrar los efectos adversos.

"La alcaldesa interina en un acto desesperado y violando el Auto de Buen Gobierno está procediendo a la vacunación y esta situación no puede ser posible. Hago mi denuncia pública porque se está violentando y rompiendo la normatividad, el orden que se definió", sostuvo visiblemente molesto.

El miércoles pasado el Sedes anunció que el personal de salud independiente tiene tres puntos de vacunación, entre esos el laboratorio Remanso y el hospital de la Udabol. Sin embargo, la Alcaldía indicó que se estaba negando la inmunización en el Cámbodromo al personal de las brigadas médicas municipales.

Ríos insistió que desconoce el origen de las vacunas aplicadas esta noche en el Parque Lineal, por lo que notificó al Ministerio de Salud.

"Esto no es un chiste, esperemos que no sea una acción meramente política, en una acción desesperada a último momento por hacer algo al respecto…”, dijo, Ríos.

En respuesta, desde afuera del edificio de la Gobernación cruceña, Sosa dijo que las brigadas están integradas por 300 personas y la mitad de estas pertenecen al hospital de la Pampa de la Isla, pero no recibían a la fecha la vacuna contra el Covid-19.

"Lo importante es decir que ellos (las brigadas), que arriesgaron su vida en las brigadas, ya están iniciando la vacunación", sostuvo.

Aunque, Vaca remarcó que las personas inmunizadas esta noche en el Cambódromo no son brigadistas sino médicos con contrato vigente y no podía asistir a recibir las dosis al hospital de la Pampa de la Isla por cuestiones de horario.



Agregó que en el Cambódromo no se vacunará a más personas. "Me extraña lo expresado por el Sedes, porque se aplicó las vacunas a profesionales médicos que corresponden a un establecimiento y las vacunas no se aplicaron a ninguna persona particular", insistió.

Hace más de una semana el Ministerio de Salud entregó un lote de vacunas de Sinopharm al Sedes para ser administradas en esta primera fase solo al personal de salud.

