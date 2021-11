Alcaldía investigará denuncia contra ex director de Recursos Humanos sobre creación de ítems fantasmas

Escucha esta nota aquí

La denuncia contra el exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña, Antonio Parada, sobre la supuesta creación de 800 ítems fantasmas en la anterior gestión municipal, será investigada por la comuna cruceña. Así lo informó este martes la directora municipal de Transparencia, Adriana Pedraza, al señalar que se buscará "esclarecer la verdad de los hechos e interponer una denuncia penal" si así amerita.

En las redes sociales se ha difundido la denuncia pública contra Parada hecha por su expareja, Valeria Rodríguez, quien asegura que en la gestión de la alcaldesa Angélica Sosa el ex titular de Recursos Humanos creó de manera irregular 800 ítems fantasmas.

Pedraza dijo que se indagará a fondo la denuncia recibida y que se va a "individualizar a los sujetos responsables de estas conductas reprobables". En caso de hallarse información comprometedora, la directora de Transparencia derivará el caso a la Fiscalía.

De todos modos, solicita la colaboración de todas las instituciones competentes para investigar "en el tiempo más breve", esta denuncia.

En mayo del presente año, el alcalde Jhonny Fernández presentó ante el Ministerio Público una denuncia por la supuesta existencia de más de 2.000 ítems o contratos irregulares que se realizaron en la última etapa de Angélica Sosa al frente de la Alcaldía.

En esa oportunidad, la Fiscalía rechazó la denuncia y el caso quedó en nada. Sosa consideró que la demanda fue "injusta y temeraria", y cuestionó el actuar del alcalde de UCS con unas acusaciones "infundadas" que repercutían de diversas maneras en su vida.

En esta oportunidad, Rodríguez señala que Parada supo esconder muy bien todo. "Antonio era muy importante para ellos, como sabía hacer bien lo de los ítems fantasma lo mantuvieron (en el cargo). Él tenía muchos amigos como palo blanco… Angélica Sosa es la principal responsable porque no le inició el proceso de investigación cuando debió hacerlo. Ella me amenazó para que no saque esto”, señala en un video difundido en las plataformas virtuales.







