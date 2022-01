Alcaldía niega que la citación a Tiktoker sea en represalia por el video, pero ucesistas salen en defensa de Jhonny

Escucha esta nota aquí

"Quedó en nada". Así resume Jaider 'Mossi' Ramírez, el TikToker tras declarar en el Departamento de Defensa del Consumidor de la Alcaldía cruceña por supuestas irregularidades detectadas en su local de comida rápida. No obstante, este ciudadano cree que la citación tiene que ver con el video de parodia que él difundió en redes sociales sobre el alcalde Jhonny Fernández. La notificación se emitió tras una inspección a su local de comida rápida donde Ramírez grabó el video alusivo al burgomaestre cruceño.

Desde el Gobierno Municipal señalan que la inspección a este local de venta de comida rápida se realizó de manera rutinaria y que ese día se entregó diversas notificaciones a una veintena de locales. Las "notificaciones preventivas" forman parte de la labor que realiza del Departamento de Defensa del Consumidor para la supervisión en la manipulación de productos, la condición de alimentos y protección de la salud de los consumidores.

En particular, el municipio revela que, en el local de Ramírez se observó falta de higiene en el piso y venta no autorizada de bebidas alcohólicas.

Mossi, el nombre artístico que utiliza el TikToker, reveló en un programa de radio que un grupo de simpatizantes del alcalde aguardó su salida de las instalaciones de la exterminal de buses para increparlo y amedrentarlo. Ante la presión, debió ingresar nuevamente a la repartición municipal y buscar una salida alterna.

Durante su reunión con las autoridades municipales, los responsables del local contaron con el apoyo de los concejales Manuel Saavedra (Demócratas) y Federico Morón (Comunidad Autonómica). Este último considera que esta citación supone una forma de amedrentar a los ciudadanos. Además, dijo que desconfía de la explicación de la Alcaldía.

Por su parte, Saavedra pide a los jóvenes no tener miedo ante el abuso de poder. "No creo en las coincidencias, un día se hace una crítica a la gestión y al día siguiente les hacen una notificación", afirmó a tiempo de pedir a los ciudadanos que denuncien los abusos de poder y no tengan miedo.

Para Saavedra, las autoridades deben aguantar las críticas, servir a la población generando condiciones a los emprendedores, en vez de amedrentar. "Estamos en momentos en que cuesta trabajar e iniciar un negocio para tener un freno de las propias autoridades, eso no está bien", finalizó.



Morón lamenta la presión ejercida en contra de las personas que critican al alcalde. Revela que también se ha afectado la normalidad laboral del empleado que cuestionó al séquito del alcalde calificándolo de 'flojo'. Según el concejal de C-A, "tanto la empresa en la que trabaja como la que contrató los servicios han recibido un llamado desde la Alcaldía".

