Alcaldía pone a disposición de la Gobernación 50 predios para convertirlos en espacios de vacunación

Un nuevo destello de la labor conjunta entre la Alcaldía y Gobernación cruceña se vislumbra con la entrega de 53 equipos biomédicos de refrigeración para resguardar vacunas y la disposición de 50 predios en la capital cruceña para que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) cuente con espacios para inmunizar a la población contra el Covid-19.

"Llevamos 48 horas (en el cargo) y nos comprometimos a trabajar de la mano, donde el pilar fundamental de esta emergencia es proteger la salud de los vecinos", enfatizó el alcalde Jhonny Fernández, al anunciar que habrá 50 puntos en diferentes barrios de la ciudad para que la Gobernación los disponga como espacios de vacunación, a tiempo de exponer que también se prevé gestionar equipos y herramientas para reforzar la lucha contra el coronavirus.

Otro paso fue el equipamiento de 53 equipos biomédicos de refrigeración, que tienen una capacidad de 500 litros cada uno y de esta manera resguardar las vacunas que sean dotadas para el departamento cruceño. El acto de entrega se realizó en uno de las oficinas de de la Red de Salud norte del sistema de sanitario de la capital cruceña.

"Es importante que el Gobierno central sepa que Santa Cruz está lista para llevar adelante la vacunación masiva; contra tiempo y marea las cosas se están haciendo", remarcó el alcalde y agregó que este jueves se inaugurará un nuevo punto de prevención contra el Covid-19 en el Plan 3.000, donde también se realizarán pruebas de antígeno nasal.

El burgomaestre agregó que también hay una tarea pendiente que es la dotación de vacunas y expuso que se realizarán los trámites necesarios para que el Gobierno central dé facilidades a las gestiones que se están llevando adelante para adquirir nuevas dosis de vacunas contra el Covid-19.

Mientras tanto, el secretario de Salud del Gobierno departamental, Fernando Pacheco, subrayó que el trabajo en coordinación es un mensaje contundente para enviar la señal de trabajar por la salud de la población. "Esperemos que se tome esto como ejemplo para trabajar por la salud", apuntó, en referencia al Gobierno central.

Entretanto, el gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado, exteriorizó la preocupación latente que hay por la falta de vacunas. A pesar de contar con 26 centros de vacunación, el galeno señaló que hay espacios que no cuentan con vacunas y esto no se debe a falta de infraestructura o personal que trabaja en estos espacios.

"Hasta el viernes no habrá vacunas en Santa Cruz y exigimos al Gobierno que reubique las dosis", expresó Hurtado, enfatizando que hay departamentos que no están haciendo uso de las dosis. "No tendría sentido abrir más espacios porque no hay vacunas", lamentó.

En este sentido, espera que se dote de más dosis para vacunas a los adultos mayores de 60 años: se vacunó a más de 80.000 personas dentro de este grupo etario, pero falta inmunizar a otros 160.000.

