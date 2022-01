Alcaldía rechaza acusaciones del abogado de Sosa y lo acusan de querer desviar la atención del caso ítems

Escucha esta nota aquí

Ever Mérida, director Jurídico de la Alcaldía cruceña, rechazó las acusaciones del abogado de Angélica Sosa, Joadel Bravo, quien denunció que Jhonny Fernández estaba involucrado en una red de tráfico de ítems de la Alcaldía en 2019. Para Mérida, la denuncia del jurista carece de fundamentos y solo buscan desviar la investigación del caso de los 800 los ítems fantasmas.

“Son aseveraciones incapaces y mediocres por parte de este colega abogado, que señala que supuestamente se estaría realizando venta de ítems por parte de Ana Gloria Salazar (exsecretaria de Jhonny) y que de esa venta tendría conocimiento el alcalde. Esto es toralmente falso, rechazo esas acusaciones sin la documentación pertinente”, dijo Mérida.

Este lunes por la mañana, Joadel Bravo, presentó a los medios de comunicación supuestas pruebas de una red de tráfico de ítems que operaba en la Alcaldía cruceña y en la que estaría implicado el actual alcalde. Según el jurista, estos ítems sería el resultado de una coalición entre Jhonny y el exalcalde Percy Fernández.

“Resulta que Jhonny Fernández, en su coalición con Percy, en la gestión pasada, obtuvo ítems que la secretaria personal de Jhonny, Ana Gloria Salazar Montaño, los traficaba cobrando entre 2.000 y 5.000 dólares por cada uno”, denunció agregando que se conoce el caso de al menos 48 víctimas.

Según Bravo, Salazar habría recaudado Bs 1.680.000 y fue denunciada en el Concejo por siete ciudadanos a los que no se les cumplió el trato a cabalidad. Afirma que se hicieron las investigaciones en el Legislativo municipal y, posteriormente, la funcionaria fue denunciada en dos ocasiones ante el Ministerio Público.

Ante esas acusaciones, Mérida explicó que Salazar era secretaria municipal, pero fue derivada al Concejo cuando Jhonny era concejal. Señaló que la mujer fue funcionaría de la Alcaldía hasta el 2 de mayo de 2019, pero las denuncias en su contra son a partir del 15 de mayo de ese mismo año, es decir, después de que fue alejada de su cargo.

“Ana Gloria Salazar no era una secretaria privada, porque su sueldo y honorarios no salían el bolsillo de Jhonny. Era secretaria del Concejo Municipal. Jhonny no la convoca para que sea su secretaria, pues cuando él ingreso ella ya fungía en ese cargo”, explicó.

El director jurídico negó que el actual alcalde haya tenido conocimiento del hecho ilícito que supuestamente cometió Salazar y aseguró que fue la autoridad edil quien la denunció en su momento y que ahora ella tiene una resolución de acusación en su contra.

