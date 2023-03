Alcaldía responde a la denuncia por entrega de una sola galleta en el desayuno escolar

El concejal por la tienda política Demócratas, Manuel Saavedra, denunció el jueves que algunos alumnos de la unidad educativa 12 de Diciembre, ubicada en el Plan Tres Mil, recibieron el desayuno escolar en la ración seca con una sola galleta al interior de la bolsa.



El empaque que venía sellado, sólo contenía una galleta de al menos 20 que debe contener para el estudiante. El hecho fue dado a conocer por los padres de familia.



“Mire lo que han dado a los niños, en estos casos uno no sabe si reír o llorar. Esto (una sola galleta) van a desayunar los niños. No entendemos el control de calidad que están realizando, por último, no están revisando si hay productos, eso muestra mucha dejadez”, cuestionó el legislador cruceño.