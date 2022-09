Alcócer acusa a la oposición de querer “ensuciar” la gestión de Jhonny como venganza tras perder ítems en el Ejecutivo

Además, ratificó que la obra de retirado de losetas del centro de la ciudad responde a un proyecto integral de revitalización que ya había sido consensuado con los vecinos del Distrito 11 (centro) y aclaró que el soterrado de cables no es competencia del municipio.

“Se ha explicado que va a pasar el pavimento por el lugar que ha estado arreglando la cooperativa Saguapac, se va a respetar tres cuadras a la redonda de la plaza principal (24 de Septiembre) las losetas porque es histórico (…) El tema del soterrado no corresponde al Ejecutivo Municipal, corresponde a la cooperativa de luz y a las empresas de telecomunicaciones, pero sí corresponde al Ejecutivo restablecer esas aceras y hacerlas más bonitas y prácticas”, precisó.

“Desde el inicio de la gestión Comunidad Autonómica ha fiscalizado como nunca en la historia de este Concejo, devolviéndole la honorabilidad, no solamente fiscalizando sino presentando proyectos, entonces que traten de empañar el trabajo de todos con una conferencia a medias es realmente vergonzoso. Si tienen una lista con mi nombre que me la hagan llegar por favor, porque todavía puedo caminar en la ciudad sin que me griten ladrón, a diferencia de ellos”, dijo Morón.